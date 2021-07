Minister Van Ark ziek thuis, Hugo De Jonge heeft tijd over en neemt taken waar

Demissionair minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark (VVD) neemt op doktersadvies zeker zes weken verplicht rust. Dat meldt ze zelf op Twitter. Hugo de Jonge van Volksgezondheid blijkt naast het bestrijden van de coronapandemie nog wat tijd over te hebben, hij neemt tijdelijk een deel van de portefeuille van Van Ark over. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) neemt een ander deel van Van Arks takenpakket voor zijn rekening. ‘Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen’, schrijft Van Ark.

De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad. Op doktersadvies neem ik nu zes weken verplicht rust. Collega's @hugodejonge en @PaulBlokhuis nemen mijn portefeuille tot die tijd waar. Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen. — Tamara van Ark (@tamaravanark) July 28, 2021

Van Ark begon in het nu demissionaire kabinet-Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken, maar trad aan als minister van Medische Zorg nadat haar voorganger Bruno Bruin aan het begin van de coronapandemie onwel werd in de Kamer en zijn functie neerlegde. Van Ark maakt ook deel uit het zogeheten kernteam rond de coronamaatregelen. Alle coronagerelateerde werkzaamheden van Van Ark gaan nu over naar Hugo de Jonge, de rest naar Blokhuis.

Het demissionaire kabinet is de laatste tijd aan de nodige veranderingen onderhevig. Zo werd begin deze maand bekend dat demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur) vertrekt uit het kabinet omdat ze een nieuwe baan heeft gevonden als directeur Europa van het World Resources Institute. Bas van ’t Wout (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de opvolger van de vanwege de toeslagenaffaire opgestapte Eric Wiebes, liet weten vanwege een burn-out niet terug te keren. Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag legde haar portefeuille als minister van Buitenlandse Handel neer omdat die functie niet langer vol te houden zou zijn vanwege “de aard en omvang van de gecombineerde portefeuilles”.