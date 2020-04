Tasmaanse boer door Frankrijk berispt om ‘rabarberchampagne’

Een boer uit Tasmanië heeft het aan de stok gekregen met de Franse autoriteiten na een tip hoe mensen ‘champagne’ kunnen maken van hun overschot aan rabarber. De naam champagne is beschermd en mag alleen gebruikt worden voor mousserende wijnen uit de Franse champagnestreek.

Guy Robertson kweekt rabarber, die hij vervolgens verkoopt op boerenmarkten, festivals en aan restaurants. Na de uitbraak van de coronacrisis kwam zijn bedrijf nagenoeg stil te liggen. Alle plekken en evenementen waar hij zijn waar doorgaans slijt, zijn gesloten of afgelast. Inmiddels verkoopt hij zijn oogst via het internet aan particulieren, maar hij blijft wel met een overschot zitten.

Zo kwam hij op het idee dat overschot om te zetten in bubbelwijn. Met succes. En dus deelde hij via sociale media de manier waarop andere hetzelfde konden doen. Rabarberchampagne, noemde hij het, maar enkele dagen later ging de telefoon en had hij vanuit Frankrijk iemand van het Comité Champagne aan de lijn: of hij direct wilde stoppen met het gebruiken van die naam.

Het blijkt dat iemand een van de berichten op sociale media had gezien en een klacht had ingediend over oneigenlijk gebruik van de naam champagne. Het Comité Champagne houdt zich voltijds bezig met het beschermen van de merknaam. Ook wanneer de overtreder tien liter voor eigen gebruik heeft gebrouwen. ‘We weten dat het een moeilijke tijd is, wereldwijd,’ laat het Comité Champagne weten. ‘Maar onze juridische afdeling neemt dit heel serieus.’ Robertson zelf kan er wel om lachen. Hij zegt nooit te hebben verwacht gebeld te worden vanuit Frankrijk om zijn paar flessen rabarberwijn, maar ach: ‘Het was een hele aardige kerel’.

Bron: ABC / cc-foto: minnick36