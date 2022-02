‘Tata Steel dumpt grote hoeveelheden schadelijk afval in Noordzee’

Grote hoeveelheden steenkool en ijzererts afkomst van Tata Steel in IJmuiden, belanden in de Noordzee. Uit onderzoek van het Haarlems Dagblad blijkt dat de bemanning van kolenboten buiten het zicht van de Inspectie ‘duizenden kilo’s gemorste grondstoffen’ lozen. Volgens Greenpeace is er sprake van een ‘crimineel milieudelict’.

Bronnen binnen de staalfabriek hebben aan de hand van interne documenten laten zien welke milieuvoorschriften Tata schendt. Het Haarlems Dagblad heeft zelf via dronebeelden en foto-opnamen vastgesteld dat ‘bij het lossen door de Tata-kranen grote hoeveelheden steenkool worden gemorst in de haven en op het dek van de boten. Ze bewijzen ook dat die boten vervolgens met een dikke laag kolen en gruis op het dek weer vertrekken. Tijdens een van de observaties waren matrozen te zien die direct na de afvaart uit de Tata-haven de boot met bezems en kolenschoppen vrijmaakten en de gemorste steenkool met grote kracht over de rand van het dek duwden.’

Om hoeveel afval het gaat, is niet bekend, omdat activiteiten op schepen buitten het zeegat nauwelijks te monitoren zijn. Volgens bronnen binnen Tata Steel gaat het echter om ‘honderden, misschien wel duizenden kilo’s’ per boot. De bemanningsleden van de boten zouden ‘voor een paar honderd dollar’ het afval na vertrek uit IJmuiden in de Noordzee of het Noordzeekanaal dumpen.

Een van de ingewijden binnen Tata Steel laat (anoniem) aan de krant weten:

Er wordt bijna altijd steenkool of ijzererts gemorst op het dek van zo’n schip, want er moet met grote haast gelost worden. Als zo’n boot te lang aan de kade ligt, kost dat Tata Steel duizenden euro’s per uur. Tata huurt die periode min of meer de boot van de reder, dus moet er hard worden doorgewerkt. De dekken kunnen dan besmeurd raken. Soms met een klein laagje kolengruis, maar soms ook wel met een laag van een meter dik. In plaats van de boel zelf schoonmaken, wordt er uit een kluis in de haven contant geld gehaald. Met de kapitein van het schip wordt de zaak afgetikt. Lukt altijd. De meeste matrozen komen uit arme landen, die vinden dit een fijne bonus.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace spreekt van crimineel gedrag: ‘Het is weer een voorbeeld van vieze praktijken op het terrein van grote vervuiler Tata Steel, waarbij het bedrijf de wet aan zijn laars lapt. […] Dit moet zo snel mogelijk stoppen en bestraft worden.’ Tata Steel ontkent tegenover de krant alle beschuldigingen.