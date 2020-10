Te veel kankerverwekkende stof in vervuilde diabetesmedicijnen

Er zijn in Nederland diabetesmedicijnen in omloop waar te veel van de kankerverwekkende stof NDMA in zit. Dat blijkt uit Amerikaans laboratoriumonderzoek in opdracht van Zembla en NRC Handelsblad. Het gaat om het diabetesmedicijn metformine van het merk Mylan. Bij vergelijkbare medicijnen van andere merken blijft de hoeveelheid NDMA onder de veiligheidslimiet. Zembla meldt:

Bij een doorsnee dagdosis van 2.000 milligram metformine (vier pillen van 500 milligram) wordt bij Mylan-tabletten van twee verschillende batches de limiet overschreden. Wie deze tabletten inneemt, krijgt 128 nanogram respectievelijk 124 nanogram NDMA per dag binnen. De veiligheidslimiet is 96 nanogram NDMA per dag. Bij de maximale dagdosis van 3.000 milligram metformine scoren vier Mylan-pillen boven de limiet, tot 193 nanogram NDMA.

De bevindingen van Zembla en NRC Handelsblad zijn voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aanleiding om de vervuiling bij Mylan te onderzoeken. Het onderzoek moet uitwijzen of er een terugroepactie nodig is.