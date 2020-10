Te veel nieuwe coronapatiënten, ziekenhuizen schalen reguliere zorg af

Ziekenhuizen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland schalen de niet-dringende zorg af om zo capaciteit vrij te maken voor de snelle toename van coronapatiënten. Die afschaling houdt bijvoorbeeld in dat operaties die niet urgent zijn voorlopig worden uitgesteld. Eerder deden ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland al hetzelfde te doen.

Volgens de zorgregio’s is het door de stijging van het aantal coronapatiënten niet langer mogelijk “om de reguliere zorg in de volle omgang door te laten gaan”. Sinds vorige maand werden patiënten al over ziekenhuizen in andere delen van het land verspreid om de zorg niet in de knel te laten komen.

Woensdag werd de grens van duizend patiënten met corona in het ziekenhuis doorbroken, namelijk 2021. Daarvan liggen er 210 op de intensive care. In vergelijking met de eerste golf zijn de patiënten gemiddeld iets jonger en liggen ze ook wat minder lang in het ziekenhuis. Opvallend in deze tweede golf is ook dat de huidige coronapatiënten op de ic’s minder vaak een onderliggende aandoening hebben dan tijdens de eerste golf, namelijk zo’n 15 procent nu tegenover ongeveer 20 procent in maart. Voorzitter van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) Dave Dongelmans zegt daarover tegen de NOS: