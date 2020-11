Team Kaag kan nog wat leren van Zeesluis IJmuiden

Dat uit een prijsvraag de naam ‘Zeesluis IJmuiden’ kwam rollen voor een nieuwe zeesluis in IJmuiden leidde deze week tot veel hilariteit. Maar Druktemaker Pieter Derks is enthousiast. “In veel andere gemeenten hadden ze een duur marketingbureau ingehuurd dat na een agile scrum van 150.000 euro met een word cloud naar buiten was gekomen om vervolgens voor nog eens 100.000 euro een flitsend filmpje te maken om ‘International Sea Lock Netherlands’ te presenteren met als slogan ‘Lifting your shipments up’.”

#TeamKaag zou wel het een en ander van IJmuiden kunnen leren, meent Derks. “Volgens de tekst op de website, die overigens te vinden is via KiesKaag.nl want TeamKaag.nl was al bezet door zeilvereniging De Kaag uit Warmond, is #TeamKaag een grassroots-beweging van vrijwilligers met het doel Sigrid Kaag in 2021 de nieuwe minister-president te maken. Grassroots… U weet wel een beweging van onderop. Volgens mij verhouden Sigrid Kaag en grassroots zich tot elkaar zoals avocado’s tot de term ‘eetrijp’: ze zijn het gewoon nooit. Denken dat je met een schreeuwerige website en een paarse sneaker als symbool van een kakkineuze diplomate een volksheldin kunt maken: veel duidelijker krijg je minachting voor de kiezer niet geïllustreerd.”