Tekort aan brandweerlieden dreigt door corona-uitval

Er dreigt als gevolg van een corona een tekort aan brandweerlieden te ontstaan. Daarover uit commandant Tijs Lieshout van het korps Amsterdam-Amstelland zijn zorgen tegenover AT5. Inmiddels zit meer dan een zesde van zijn korps ziek of in quarantaine thuis.

‘Dit moet niet te lang duren, dat houden we niet vol,’ zegt Lieshout die zich inmiddels in bochten moet wringen om met de beschikbare brandweerlieden alle wagens te kunnen bemannen:

Wat we doen is mensen terughalen en mensen extra laten komen voor overwerk. We schuiven ook met diensten zodat we de roosters kunnen vullen, we vragen vrijwilligers om extra diensten te komen draaien en als laatste redmiddel hebben we een afschaaltabel. Dat betekent dat we eerst ondersteunende voertuigen uit dienst nemen en als laatste kunnen we kijken of we beroepskazernes tijdelijk moeten sluiten

Van Lieshout is er een voorstander van om het coronabeleid bij een besmetting te versoepelen, zoals deze week ook in onder meer Engeland, België en Duitsland gebeurde. Door sneller te testen en kortere quarantaineperiodes, kan dan hopelijk een cruciaal personeelstekort worden voorkomen. Woensdag is er overleg tussen het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet. De nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers liet maandag na zijn beëdiging al weten weinig ruimte te zien voor versoepelingen.

