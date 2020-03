Tekort aan condooms dreigt door coronacrisis

Er dreigt een wereldwijd tekort aan condooms te ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Een van ’s werelds grootste fabrikanten van condooms, het Maleisische Karex Bhd, heeft zijn productie moeten staken wegens een lockdown.

Een op de vijf condooms is afkomstig uit de drie fabrieken van Karex, dat onder meer produceert voor grote merken als Durex, maar ook voor bijvoorbeeld het Britse nationaal ziekenfonds NHS en de hulpprogramma’s van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Sinds ruim een week geleden de Maleisische overheid een lockdown instelde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, liggen de fabrieken stil. Inmiddels zijn er al meer dan 100 miljoen condooms minder dan normaal gesproken van de band gerold.

Sinds vrijdag geldt condoommaker in Maleisië als cruciaal beroep en heeft Karex Bhd toestemming om de productie weer op te starten. Maar uit voorzorg mag er slechts met de helft van het personeel worden gewerkt. Directeur van Karex Goh Miah Kiat ziet het somber in. ‘Mijn angst is vooral vooral dat in de humanitaire programma’s tekorten onstaan,’ zegt hij tegen The Guardian: ‘In Afrika gaat het niet om een tekort van enkele weken of een maand, maar kan het oplopen tot een maandenlang gebrek.’

De Maleisische lockdown is voorlopig ingesteld tot 14 april. In het land zijn tot nu toe ruim 2100 besmettingen vastgesteld, 26 mensen zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Naast Maleisië worden veel condooms geproduceerd in China, India en Thailand. Ook daar zijn veel fabrieken gedwongen gesloten als gevolg van de coronacrisis.

