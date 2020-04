Tekort aan medisch materiaal: Nederland negeerde waarschuwing WHO

De Nederlandse tekorten aan beschermend materiaal voor zorgpersoneel gedurende de coronacrisis, zoals mondkapjes, handschoenen en andere medische hulpmiddelen, zijn mede ontstaan doordat dit in februari is weggegeven aan China. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant.

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO al had gewaarschuwd voor een dreigend wereldwijd tekort aan deze materialen, ging Nederland in op een verzoek van China om het materiaal naar de zwaar door corona getroffen regio Wuhan te sturen. De overheid werkte hierin samen met bedrijven die zakendoen in China. Hoewel op dat moment de prijzen voor bijvoorbeeld mondkapjes al verveelvoudigen, worden voorraden bij groothandels ‘als tubes tandpasta leeggeknepen’, aldus een betrokkene in de Volkskrant die anoniem wil blijven.

Hoewel er wel noodsignalen vanuit de zorgsector komen over dreigende tekorten – diverse Brabantse ziekenhuizen melden tekorten aan mondkapjes en medicijnen en een ziekenhuis in Nieuwegein heeft een tekort aan verbandmateriaal omdat de Chinese leverancier niet meer kan leveren – lijkt de ernst van de situatie niet door te dringen bij de Nederlandse overheid.

Eind januari denkt het RIVM nog dat het risico op verspreiding van het coronavirus in Europa ‘klein’ is. Zo kan het gebeuren dat niet veel later een vliegtuig vol even later broodnodig blijkend beschermend materiaal naar Wuhan vertrekt. Dat gebeurt vlak voor carnaval in Brabant voor een explosie van coronabesmettingen in Nederland zorgt. ‘We waanden ons onkwetsbaar,’ zegt een betrokken ambtenaar tegen de krant.

Lees hier de hele reconstructie van de maand februari in de Volkskrant