Telegraaf-journalist dringt door corona geplaagd verzorgingstehuis binnen

Een freelance-journalist voor de Telegraaf is een verzorgingstehuis in Heerde binnengedrongen, ondanks een toegangsverbod. De man is vervolgens door de politie uit het pand gezet. Het verzorgingstehuis heeft ernstig te lijden onder het coronavirus, al dertien bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Wethouder Yasemin Cegerek maakte het voorval bekend op Twitter. Daar schreef ze:

Daarbij was niet duidelijk om wie het ging, tot journalist Mark Mensink zelf op de tweet reageerde met:

Mensink heeft zijn eigen tweets inmiddels verwijderd en laat aan Tubantia weten ‘geen commentaar’ te hebben op de vraag of hij inderdaad de overtreder is. De politiewoordvoerder laat wel wat meer los:

Wij kunnen nooit de identiteit van iemand geven. Maar het is zeer aannemelijk dat het om deze journalist gaat. Wij kregen een melding dat de journalist het tehuis binnen was gedrongen en er is wel degelijk een proces verbaal opgemaakt. Hij was in overtreding, constateerden wij. Het is aan het OM om te kijken of er vervolgd wordt.