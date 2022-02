Telegraaf-journalist op non-actief na ‘vunzige appjes’

Telegraaf-journalist Mick van Wely die seksuele delinquenten onlangs bij Beau vergeleek met “trappelende hyena’s”, maakte zich volgens collega’s schuldig aan seksueel ongewenst gedrag. Uitgever Mediahuis heeft hem daarom op non-actief gesteld, meldt NRC Handelsblad.

Volgens een redacteur van De Telegraaf, die anoniem wil blijven, zou Van Wely (49) onder meer „vunzige appjes” hebben gestuurd. De klachten zouden zijn gemeld omdat jonge vrouwelijke collega’s zich ergerden aan commentaar dat Van Wely in praatprogramma’s op televisie als deskundige gaf over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zich bij het programma The Voice zou hebben voorgedaan.