Telegraaf laat Wilders spotten met aanklacht seksueel geweld eigen medewerkster

Op Internationale Vrouwendag spot PVV-leider Geert Wilders met de aanklacht die een PVV-fractiemedewerkster heeft ingediend tegen PVV-Kamerlid Dion Graus. NRC onthulde dat de Rijksrecherche een omvangrijk dossier bezit met app-verkeer, video-opnamen en foto’s waaruit duidelijk wordt dat het Kamerlid de vrouw, indertijd zijn partner, tegen haar wil heeft aangezet tot seks met derden. Graus zag het verlenen van seksuele diensten door zijn partner aan mannen als betaling in natura. In ruil daarvoor deden de mannen zich voor als zijn persoonsbeveiligers wanneer Graus bezoeken aflegde in het land. Het Kamerlid wilde op die manier de indruk wekken dat ook hij ernstig bedreigd werd, nadat het NCTV vastgesteld had dat daar geen sprake van was.

Wilders verwees de onthullingen van 13 februari direct naar de prullenbak. Hij twitterde die ochtend dat hij de krant gebruikt als kattenbakvulling. Als reden voor het negeren van de kwestie geeft hij op dat Graus de beschuldigingen ontkent. De vrouw, die werkzaam is op de PVV-fractie, is voor zover bekend niet gehoord door de PVV-leider. Er is verder ook geen onderzoek gedaan door de PVV. Het presidium van de Tweede Kamer stelt machteloos te staan ondanks het feit dat de mogelijk criminele praktijken, volgens de gegevens uit het dossier, minstens een keer plaatsvonden in het parlementsgebouw.

De Telegraaf biedt maandag, zoals ook bij eerdere verkiezingen, in een speciale editie de lijsttrekkers van VVD, PVV, D66, CDA en PvdA de kans een ‘eigen’ voorpagina samen te stellen met propaganda voor hun partijen. Wilders grijpt die mogelijkheid aan om de aanklacht tegen Graus te bagatelliseren. Hij gebruikt daarvoor zijn twee huisdieren Snoetje en Pluisje, die hij wel vaker aanwendt om de aandacht af te leiden. In een verzonnen gesprek over de kattenbak laat hij een van de katten zeggen dat er aan NRC “altijd een luchtje” zit.

Het bespotten van het verhaal over de schokkende loverboy-achtige praktijken oogst kritiek. Onder meer van Tinkebell die, samen met een groot aantal prominente vrouwen, een inzamelingsactie is gestart om juridische bijstand voor de ex-partner van Graus te bekostigen.

NOG een reden om de ex van Dion Graus te steunen. toen @nrc met een artikel kwam waarin oa werd beschreven hoe zij door graus als betaalmiddel voor zijn beveiligers werd ingezet, was de reactie van wilders dat de krant de kattenbak in kon. https://t.co/19iYEfXUqK #stopdestilte https://t.co/ulGiwaFKUz pic.twitter.com/kx0MJAsawF — TINKEBELL. (@looovetinkebell) March 8, 2021