Tellen poststemmen gaat mis: ongeldige stemmen goedgekeurd

Het stemmen per brief levert zowel voor de kiezers als voor degenen die de stemmen moeten tellen, problemen op. Uit een bezoek van de NOS aan het Brabantse Bernheze blijkt dat sommige tellers de instructies niet goed hebben begrepen en stemmen goedkeuren die afgekeurd moeten worden.

“We hebben gehoord dat we de envelop mogen openmaken om de stempas eruit te halen zodat de stem geldig is”, zegt een van de tellers. “Nee, nee, nee, jullie mogen dit nooit openmaken”, corrigeert de voorzitter van het stembureau Laura van Herpen haar.

Niet alleen stemmen per post lijkt vaak fout te gaan, maar ook het tellen gaat niet altijd goed: pic.twitter.com/9pKG8CQqdg — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) March 15, 2021

Ondanks instructievideo’s van Job Cohen en Frits Lambrechts gaat het vaak mis met de poststemmen. Zo is in Bernheze maar liefst 8,5 procent van de stemmen ongeldig, meldt de NOS. Normaal is slechts 0,3 procent van de stemmen ongeldig.