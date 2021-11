Terreuraanslag Liverpool voorkomen door heldhaftige taxichauffeur

De explosie naast een vrouwenziekenhuis in het Engelse Liverpool, is door de politie aangemerkt als een terreuraanslag. Dat melden Britse media. Zondag ging in een taxi naast het ziekenhuis een bom af, die vermoedelijk bestemd was voor een nabij gehouden herdenking. Door snel handelen van de taxichauffeur was het enige slachtoffer de aanslagpleger die als passagier achterin zat.

Kort voor de explosie pikte een taxichauffeur de dader op die naar de Anglicaanse kathedraal in de stad wilde. Daar vond een grote oorlogsherdenking plaats. Vanwege wegafsluitingen moest de chauffeur een omweg maken, waardoor de taxi bij het ziekenhuis belandde. Omdat hij het vermoeden kreeg dat zijn passagier een sinister plan had, deed hij de autoportieren op slot. Kort daarop ging de bom af. Vrijwel gelijktijdig wist de chauffeur zelf uit de auto te komen en raakte wonderwel alleen lichtgewond. De dader ontkwam niet. De explosie en de daarna brandende auto zijn op beveiligingsbeelden vastgelegd.

Volgens burgemeester Joanne Anderson van Liverpool heeft de chauffeur ‘een absoluut verschrikkelijke ramp’ voorkomen dankzij zijn heldhaftige optreden. De antiterreureenheid van de politie heeft inmiddels vier personen opgepakt. Onduidelijk is of zij iets met de aanslag te maken hebben. Wel zegt de politie bij huiszoekingen ‘belangrijke voorwerpen’ te hebben aangetroffen.