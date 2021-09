Terrorismebestrijder wil dat gewelddadige rechtsextremisten ook op terreurlijst komen

Gewelddadige rechtsextremistische groepen moeten op de terreurlijst geplaatst worden. Dat zegt Gilles de Kerchove, die deze maand stopte als EU Coördinator Terrorismebestrijding, in de uitzending van Zembla. Hij krijgt bijval van Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding van de Nederlandse overheid. In de uitzending waarschuwen zij en verschillende deskundigen voor het gevaar uit rechtsextremistische hoek.

“Op die manier kunnen we financiële middelen bevriezen en reisverboden opleggen,” verklaart De Kerchove. “Ook geef je internetbedrijven meer mogelijkheden om content te verwijderen.” Volgens de voormalig EU Coördinator is rechtsextremisme de grootste dreiging in Europa na het jihadisme.

Ook Eddo Verdoner, de Nederlands Coördinator Antisemitismebestrijding pleit ervoor om rechtsextremisten op de terreurlijsten te plaatsen. Landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk deden dat al eigenstandig. Verdoner noemt dat ‘een heel goede maatregel’, “we moeten met alles wat we hebben de strijd inzetten tegen dit soort extremistische groeperingen.”

Op de lijst staan nu voornamelijk jihadisten en links-extremisten. Het ontbreken van rechtsextremistische groepen op de EU terreurlijst is een hiaat in de terreurbestrijding volgens de net afgezwaaide EU Coördinator Terrorismebestrijding Gilles De Kerchove. Alleen als een van de lidstaten een verzoek indient om de lijst uit te breiden, verandert dat. “Nederland kan zo’n verzoek indienen, dan gaan we er mee aan de slag.”

In de hele westerse wereld wordt gewaarschuwd voor de dreiging van rechtsextremisme. Ook in Nederland waarschuwen de NCTV en AIVD voor een toegenomen dreiging uit extreemrechtse hoek. Vooral online zouden echokamers ontstaan die eenlingen aan kunnen moedigen om tot geweld over te gaan.

Duitsland en de Verenigde Staten stellen zelfs dat het dreigingsniveau inmiddels al even hoog is als bij jihadistisch geweld. Verschillende landen hebben daarom actie ondernomen en plaatsten online gevormde organisaties als Atomwaffen Division en Feuerkrieg al op de terreurlijst.

Nederland en de EU zetten die stap vooralsnog niet. Europa heeft enkel jihadistische en separatistische groepen en individuen als terroristische groepen aangeduid. Ook Nederland heeft vooralsnog geen enkele rechtsextremistische persoon of organisatie op de nationale sanctielijst terrorisme staan.

