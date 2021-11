Terrorist Breivik valt vanuit gevangenis slachtoffers lastig met extreemrechtse propaganda

De extreemrechtse terrorist Anders Breivik, die in 2011 77 mensen vermoordde bij zijn aanslagen op een regeringswijk en een jongerenkamp van de sociaaldemocratische partij op het eiland Utøya, stuurt vanuit de gevangenis brieven aan slachtoffers. De vereniging van slachtoffers spreekt van ‘intimidatie’.

De Standaard meldt:

In zijn brieven schrijft Breivik de geadresseerde met een handgeschreven begroeting aan. Daarna volgt doorgaans een standaard open brief. In de meeste brieven herhaalt hij stukken uit het manifest dat hij publiceerde voor de aanslagen. Vorige maandag opende Torbjørn Vereide, parlementair vertegenwoordiger van de arbeiderspartij, zo’n brief. ‘Mijn maag trok samen. Ik vond het vreselijk ongemakkelijk, om heel eerlijk te zijn’, verklaarde Vereide aan de Noorse openbare omroep NRK. ‘Het is gewoon absurd: iemand die je eerst heeft proberen vermoorden, en dan een brief naar je stuurt’, zei de volksvertegenwoordiger nog in de Noorse krant Firda. ‘Maar wat me bang maakt, is dat hoewel ik en de meeste anderen denken dat wat hij schrijft waanzin is, we weten dat er velen zijn die hem steunen.’

Uit het manifest van Breivik bleek dat hij zich liet inspireren door de taal van PVV-leider Geert Wilders. Breivik stuurde zijn manifest destijds ook aan Nederlanders, waaronder iemand die zich nu voor Forum voor Democratie kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het manifest van de terrorist werd destijds door sympathisanten in het Nederlands vertaald. Vorig jaar bleek dat Breivik in FVD-kringen verheerlijkt wordt.

Lisbeth Røyneland, van wie haar dochter door Breivik werd vermoord en die voorzitter is van de vereniging van slachtoffers, zegt tegen Noorse media het onhoudbaar te vinden dat de terrorist zijn slachtoffers vanuit de gevangenis bestookt. Ze stelt dat Breivik er op uit is zijn slachtoffers angst aan te jagen. Volgens de directeur van de gevangenis is er weinig tegen te doen omdat de gevangene het recht heeft post te versturen, “tenzij dit kan leiden tot nieuwe strafbare feiten”.

Breivik werd in 2012 veroordeeld tot de maximumstraf van 21 jaar voor zijn terreurdaden. In 2016 werd vastgesteld dat de terrorist zo’n drieduizend brieven had verstuurd en ontvangen. Sindsdien zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat hij propaganda kan versturen aan gelijkgestemden.