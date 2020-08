Terrorist Christchurch verdwijnt levenslang achter tralies

De terrorist die in maart vorig jaar aanslagen pleegde op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland, heeft daarvoor de zwaarste straf ooit opgelegd gekregen. Brenton Tarrant werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat is in Nieuw-Zeeland niet eerder voorgekomen.

Tarrant, een Australiër, vermoordde met zijn terreurdaden 51 mensen. In maart bekende hij schuld aan de moorden, plus nog eens veertig pogingen tot moord en terrorisme. Zijn gruweldaden zond hij live uit via Facebook. Direct na de terreuraanslag werd in Nieuw-Zeeland de wapenwet aangescherpt en werden automatische en semi-automatische wapens verboden.

Tijdens de laatste zitting namen meerdere nabestaanden het woord. Onder hen ook Ahad Nabi, de zoon van Haji-Daoud Nani, een 71-jarige man die door Tarrant werd vermoord nadat hij de terrorist vriendelijk had begroet nadat die de moskee binnenkwam. Nabi keek Tarrant recht in de ogen aan en noemde hem een lafaard en ‘afval’ en ‘een made’ die het verdient om ‘in een stortplaats begraven te worden’. Ook zei hij dat zijn vader sterker was dat Tarrant ooit zal zijn en dat zijn vader de terrorist ‘gebroken’ zou hebben in een eerlijk gevecht. Ook verzocht hij de rechter om Tarrant in een gewone gevangenis te plaatsen, in plaats van belastinggeld te verspillen aan een speciale behandeling.

Na afloop van de zitting noemde de rechter de terreurdaden ‘zo intens kwaadaardig dat levenslang niet genoeg is om boete te doen’.

Beeld: TVNZ, Bronnen: NOS, TVNZ