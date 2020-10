Terrorist maakte kinderen medeplichtig aan moord op Samuel Paty

De terrorist Abdoullakh Anzorov die afgelopen vrijdag Samuel Paty vermoordde, spande twee kinderen voor zijn karretje. De twee tieners inmiddels aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan de moord, meldt de Huffington Post.

De jongens van 14 en 15 jaar zijn leerlingen op de school waar Paty lesgaf. Anzorov benaderde een van hen rond een uur of twee. De terrorist vroeg de scholier of hij in ruil voor 300 of 350 euro Paty wilde aanwijzen. De jongen en een vriendje die zich later bij hen voegde, vertelden Anzorov hoe Paty eruit zag.

Ook andere leerlingen sloten zich bij het groepje met de terrorist aan. Anzorov vertelde hun dat hij Paty wilde dwingen om zijn excuses aan te bieden voor het tonen van een Mohammed-cartoon tijdens de les. Ook zei de terrorist dat hij de docent wilde vernederen en slaan.

Toen de leraar om vijf uur de school verliet, wezen verscheidene jongens hem aan en gaf Anzorov het geld aan de jongen met wie als eerste had gesproken. De scholier in kwestie heeft volgens zijn advocaat alles bekend.

De jongen komt uit een arm gezin en liet zich verleiden door de stapel bankbiljetten, stelt zijn raadsman. “Hij moest eerst om de dood van zijn docent huilen voordat hij om zichzelf huilde. Hij begint te begrijpen voor wat voor gruwelijks hij indirect verantwoordelijk is.” De scholier is inmiddels vrijgelaten en bij een ander gezin ondergebracht.