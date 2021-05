Tesla stopt met vervuilende bitcoin, stort cryptokoers in vrije val

Met een paar welgemikte tweets heeft tech-miljardair Elon Musk (Tesla, SpaceX) de koers van de bitcoin in een vrije val gestort. Musk maakte bekend dat Tesla stopt met het accepteren van de cryptomunt als betaalmiddel, omdat het niet toe kan staan dat het delven van de specalutieve munt zo verwoestend is voor het milieu.

In een verklaring schrijft Musk: ‘We zijn bezorgd over het snel toenemend gebruik van fossiele brandstoffen voor bitcoin-delving en -transacties, met name steenkool, die de ergste uitstoot heeft van welke brandstof dan ook’. Even later voegde hij een grafiek toe met data van de universiteit van Cambridge waarin te zien hoe absurd hoog het energieverbruik voor bitcoin daadwerkelijk is.

Energy usage trend over past few months is insane https://t.co/E6o9s87trw pic.twitter.com/bmv9wotwKe — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Als gevolg van de verklaring van Musk daalde de koers van bitcoin met ruim 15 procent. Ook andere cryptovaluta als ethereum en als grap bedoelde dogecoin zagen hun waarde fors omlaag gaan. Op de beurzen daalden ook de waardes van bedrijven die zich in grote mate met cryptovaluta bezighouden.

Nog maar drie maanden geleden kondigde Tesla aan een investering van 1,5 miljard dollar te hebben gedaan in bitcoin. Ook zou het mogelijk worden om Tesla’s te kopen met Bitcoin. Volgens Musk houdt zijn bedrijf de aangekochte bitcoin wel in beheer en worden deze niet terug op de markt gebracht. Dat gebeurt volgens Musk pas wanneer er een manier is gevonden om op een minder milieubelastende manier cryptomunten te delven. Ook zei hij wel te geloven in cryptovaluta en op zoek te gaan naar een alternatief voor bitcoin. De eis is daarbij wel dat die hooguit 1 procent van het energieverbruik van bitcoin heeft.

In hoeverre de beslissing van Musk een blijvende is, is de vraag. De wispelturige miljardair staat erom bekend vanuit het niets weer een compleet nieuwe koers te gaan varen. Er zijn ook deskundigen op het gebied van financiën en crypto die Musk ervan verdenken simpelweg de markt te manipuleren, bijvoorbeeld om groot in te kopen wanneer de koers nog verder gedaald is.

