‘Testen voor toegang’ bij evenementen heeft amper effect, QR-codes werken wel

De regering eist dat bezoekers aan grootschalige evenementen, dat wil zeggen met meer dan 500 mensen, zonder vaste zitplaatsen zich vooraf laten testen. Het is na vrijdag nog een van de laatste nog geldende maatregelen om de pandemie te bestrijden. Althans, dat is de bedoeling maar in de praktijk werkt de methode niet. Dat schrijft de Volkskrant op basis van wetenschappelijk onderzoek door de TU Delft:

Op een drie uur durend binnenevenement met 50 duizend bezoekers, zou 1G een paar honderd besmettingen, en misschien een of twee ziekenhuisopnamen kunnen schelen – als er senioren of andere kwetsbaren aanwezig zijn. Maar bij clubs of concerten met ‘slechts’ honderden, veelal jonge bezoekers, bespaart het 1G-testen hooguit enkele besmettingen en geen ziekenhuisopname. ‘Je kunt je serieus afvragen wat daarvan nu nog de bijdrage is’, reageert epidemioloog en OMT-lid Marc Bonten (UMC Utrecht), na inzage in de nieuwe cijfers. Anderhalve week geleden pleitte het OMT op basis van de destijds beschikbare gegevens nog vóór het 1G-systeem, nu weet Bonten het zo net niet meer. ‘Het is aan het kabinet om het beleid vorm te geven. Maar ik zie hierin niet veel wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van het 1G-systeem.’

De krant rekent het om naar het concert van Stromae dat zondag in Amsterdam plaatsvindt. Als alle 6000 bezoekers zich laten testen gaat dat “slechts enkele tientallen besmettingen” tegen. Ook van het voorkomen van ziekenhuisopnames is amper sprake. Die beperkte werking maakt de kostbare maatregel disproportioneel, stellen critici.

Een verklaring voor het tegenvallend resultaat is dat de testen niet waterdicht zijn. 60 tot 75 procent van de besmette mensen glippen door de test heen.

Er is volgens een ander onderzoek van Delft wel een alternatief om de verspreiding van het virus tegen te gaan: 3G blijkt effectiever dan gedacht. Maar dan moet de R-waarde van het virus niet te hoog zijn. Het kabinet is van zins de QR-codes juist af te schaffen. Volgens de onderzoekers had met de QR-codes in het voorbije najaar de explosie van de pandemie voorkomen kunnen worden. “We hadden het coronatoegangsbewijs goed kunnen gebruiken en hebben het toen niet gedaan.”