Testlocaties kunnen drukte niet meer aan, GGD staakt vrije inloop

Het is momenteel zo druk bij de coronateststraten van de GGD, dat het op veel plekken in Nederland niet meer mogelijk is om nog zonder afspraak een test af te laten nemen. Ook het maken van een afspraak is lastig. Veel mensen die zich willen laten testen, krijgen te horen dat ze ruim 24 uur moeten wachten voor er plek is.

Een woordvoerder van de GGD heeft laten weten dat er in Amsterdam ‘onveilige situaties’ zijn ontstaan als gevolg van de lange rijen voor de teststraten. Op meerdere plaatsen in de hoofdstad is het mogelijk zonder afspraak te testen, maar door het hoge aantal besmettingen levert dat nu rijen van honderden meters lang op. In Amsterdam is meer dan 1 op de 3 mensen die zich laten testen, positief.

Ook de GGD-testlocatie Badhoevedorp/Schiphol is gesloten voor de vrije inloop. Woensdagochtend liep de wachttijd al op tot twee uur. Ook mensen die wel een afspraak hadden, liepen hierdoor vertraging op. De GGD Flevoland heeft woensdag ook de deuren gesloten voor iedereen zonder afspraak. In Almere en Lelystad konden scholieren en studenten zonder afspraak langskomen voor een test. Maar ‘met de huidige stijging van het aantal besmettingen en het grote aantal mensen dat een afspraak maakt om zich te laten testen, is er geen capaciteit meer,’ aldus de GGD.

De Stentor meldt ondertussen dat mensen in onder meer Nijmegen, Arnhem, Boxmeer en Tiel geduld moeten hebben als ze een coronatest willen. Wie probeert een afspraak te maken, kan pas donderdag aan het eind van de middag of in de avond terecht.