In Hilversum is een GGD-teststraat afgesloten na de vondst van een verdacht pakketje. Een GGD-woordvoerder laat tegenover NH Nieuws weten dat het om twee explosieven gaat. Of die echt zijn, is nog onduidelijk.

Het pakketje werd vrijdagochtend aangetroffen bij de teststraat op het Arenapark. De politie doet onderzoek naar het pakket en heeft het gebied ruim afgezet.