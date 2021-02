Teststraten en vaccinatielocaties zondag dicht vanwege sneeuw

In heel Nederland sluit de GGD op zondag de teststraten en vaccinatielocaties. De GGD’s verwachten dat de hevige sneeuwval en vorst tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. In het hele land is vanaf middernacht code rood van kracht. Het ANP en NU.nl melden:

In totaal moet voor zo’n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. De helft van hen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen. Mogelijk gaat het niet lukken om al die mensen op tijd af te bellen.

Rijkswaterstaat adviseert vanaf zaterdagavond niet meer de weg op te gaan, omdat het barre weer voor problemen kan zorgen. Rijkswaterstaat zelf zet extra weginspecteurs en mensen bij de verkeerscentrales in.

Het verwachte slechte weer zorgt ervoor dat Nederlanders alweer aan het hamsteren zijn geslagen. Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo hebben alle bestellingen voor zondag geannuleerd.