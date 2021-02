Thatcher was tegen waarschuwing onveilige seks tijdens aids-pandemie

Margaret Thatcher was tegen expliciete waarschuwingen over onveilige seks in een campagne die de bevolking moest informeren over de gevaren van hiv/aids. Dat verklaart haar toenmalige minister van Volksgezondheid Norman Fowler. De Britse Conservatieve premier meende dat waarschuwingen tieners alleen maar zouden aanzetten tot ‘experimenten’. “Dat zag ze compleet verkeerd”, aldus Fowler.

“Margaret was vanaf het begin al sceptisch over een grote campagne”, vertelt Fowler. “In de folder stond een passage over onveilige seks en Margaret vroeg: ‘Moeten we dat over onveilige seks er echt in zetten?’ Aangezien het hele idee van de campagne was om mensen te waarschuwen, leek het mij essentieel om het er wel in te zetten.” Op dat moment was er nog geen middel om mensen met hiv/aids te behandelen. “We konden niets voor hen doen, maar we konden hen wel waarschuwen.”

Vorig jaar verklaarde Fowler dat Thatcher “bang was om met aids geassocieerd te worden”. De Conservatieve premier was niet de enige politicus die weifelend en te laat ingreep. Ook Thatchers ideologische evenknie in de VS, Ronald Reagan, liet de epidemie aanvankelijk op haar beloop. Zijn regering maakte aanvankelijk vooral ‘grappen’ over aids. De eerste journalist die tijdens een Witte-Huispersconferentie naar de ziekte vroeg, kreeg als tegenvraag of hij zelf misschien aids had.