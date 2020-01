The Guardian stopt met fossiele advertenties

The Guardian plaatst met onmiddellijke ingang geen advertenties meer van olie- en gasbedrijven. Dat heeft de Britse krant woensdag bekendgemaakt. “We hebben besloten dit te doen vanwege de decennialange ondermijning van een effectief klimaatbeleid door bedrijven uit deze sector”, stelt de directie van The Guardian in een verklaring.

Vorig jaar besloot The Guardian al om zijn stijlgids aan te passen. In plaats van ‘klimaatverandering’ schrijft de krant nu standaard over de ‘klimaatcrisis’. Volgens de directie van de krant is de klimaatcrisis de grootste uitdaging van het moment. Dat rechtvaardigt het weigeren van fossiele reclame.

“Het afwijzen van sommige advertenties maakt ons leven op korte termijn wellicht iets lastiger”, schrijft de directie. Advertenties en gesponsorde content vormen een belangrijke inkomstenbron voor The Guardian. Om minder afhankelijk te worden van adverteerders roept de krant bezoekers van zijn website sinds 2016 op om een donatie te doen. Een succes: in 2018 hadden al meer dan een miljoen mensen geld geschonken aan de krant.

In september besloot de Zweedse krant Dagens ETC ook al om te stoppen met het plaatsen van advertenties afkomstig van fossiele bedrijven. Volgens hoofdredacteur Andreas Gustavsson was een advertentieboycot nodig om geloofwaardig te blijven. Wanneer volgt de eerste Nederlandse krant?

