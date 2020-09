Theaters handhaven de anderhalve meter tot in de kleedkamer

“Het kabinet kwam maandag met maatregelen en deed meteen waar het al jarenlang het beste in is: een schutting zoeken om iets overheen te flikkeren”, constateert Druktemaker Pieter Derks. Wat te denken bijvoorbeeld van het advies om in winkels een mondkapje te dragen, maar dat niet verplicht te stellen? “Succes ermee beste supermarktmanager!”

“Een andere branche waar werd besloten om niets te besluiten is die van de theaters.” Het kabinet besloot het aan de veiligheidsregio’s over te laten om te bepalen of theaters al dan niet open mogen. Dat pakt desastreus uit: wie gaat er nog een kaartje kopen als je niet weet of de voorstelling wel doorgaat?

Volgens Derks, die sinds twee weken weer optreedt, hebben theaters alles op alles gezet om het zo veilig mogelijk te maken. “Het is ontroerend om te zien hoe ze hun best doen om de anderhalve meter tot in de kleedkamer te handhaven. Kom gerust naar het theater, want de kans dat je daar besmet raakt is kleiner dan de kans op een volwassen debat tussen Trump en Biden.”