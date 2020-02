Thierry Baudet duikt, wil tweet nog steeds niet toelichten

Thierry Baudet blijft journalisten ontlopen die hem vragen willen stellen over zijn racistische tweet van vrijdagavond. De FvD-leider is dinsdag in Italië voor een conferentie over ‘nationaalconservatisme’, waar ook de Italiaanse rechts-extremist Matteo Salvini, de Hongaarse homohater Viktor Orbán en het nichtje van Marine Le Pen aanwezig zijn.

Baudet weigert in Rome vragen te beantwoorden van Nederlandse journalisten. Onder meer Floor Bremer van RTL Nieuws, Mark Lievisse Adriaanse (NRC) en Mustafa Marghadi van de NOS zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Liep @thierrybaudet net tegen het lijf bij de conferentie van nationalisten in een hotel in Rome. Ik was daar want ik wilde hem wat vragen stellen over zijn tweet. “Nee, ik ben hier voor iets heel anders.” Zijn goed recht. Maar ik vond het jammer, en een beetje slap van hem. — Mustafa Marghadi (@mousmar) February 4, 2020

Zit de beste man helemaal in Italië tussen allemaal nationalisten, wordt hij alsnog lastiggevallen door een Marokkaan. 😂 — Amir Boudhan (@AmirBoudhan) February 4, 2020

Baudet verspreidde vrijdagavond via Twitter en Instagram het onjuiste verhaal dat twee ‘dierbare’ vriendinnen van hem waren lastiggevallen door vier Marokkanen. In werkelijkheid weigerden Baudets vriendinnen aanvankelijk hun vervoersbewijzen te tonen aan NS-medewerkers in burger.

In een ‘statement’ dat de FvD-leider maandag uitgaf, weigerde hij excuses te maken. In plaats daarvan beschuldigde hij de NS-medewerkers opnieuw van intimiderend gedrag. Hij schreef onder meer dat de NS’ers hun ‘wapengerei’ zouden hebben getoond. Weer een leugen: NS-controleurs dragen geen wapens.