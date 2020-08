Thomas Piketty weerstaat Chinese eis zijn nieuwste boek te censureren

Thomas Piketty, de Franse topeconoom die onder meer aantoonde dat kapitalisme alleen de rijken steeds rijker maakt en de democratie ondermijnt, weigert toe te geven aan de eisen van de Chinese censuur. In de praktijk betekent het dat zijn nieuwste boek ‘Kapitaal en ideologie’ in China niet verkrijgbaar zal zijn.

De Chinese uitgeverij Citic Press had de auteur onder meer een tien pagina’s tellend overzicht van vereiste aanpassingen gestuurd. “Ze wilden alle delen gewijd aan het hedendaagse China verwijderd zien, met name de stukken over ongelijkheid en ondoorzichtigheid in China,” verklaart de auteur in The Guardian. Hij heeft geweigerd aan de eisen te voldoen. Het gaat onder meer om passages waarin Piketty uitlegt dat China een van de trouwste bondgenoten is van het hyperkapitalisme, een direct gevolg van de rampzalige resultaten van stalinisme en maoïsme.

“De communistische ramp was zo graat dat deze de schade aangericht door de ideologieën van slavernij, kolonialisme en racialisme overschaduwde en het zicht ontnam op de onderlinge banden tussen deze ideologieën en de ideologieën van eigendom en hyperkapitalisme, geen sinecure,” schrijft Piketty in zijn nieuwste boek.

De Chinese president Xi Jinping heeft zich eerder positief uitgelaten over het werk van Piketty maar dat is waarschijnlijk niet van invloed op de censuur. De president heeft verkondigd dat hij de plattelandsarmoede dit jaar wil uitroeien en China te willen kunnen presenteren als een welvarend land. De observaties van het tegendeel door Piketty zijn daarbij niet welkom. De Franse econoom constateert onder meer dat de vermogensongelijkheid in China bijna net zo groot is als in de VS en groter dan in Europa.

Censuur is in China staande praktijk en wordt toegepast op boeken, kranten, sites, sociale media, popcultuur en tal van andere uitingsvormen. Volgens de Chinese uitgever zijn de onderhandelingen over de uitgave nog gaande.

