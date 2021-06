Thuiswerken raakt steeds verder van huis

De verwachting dat alles anders zou worden na de coronacrisis, lijkt uit te gaan komen maar daar geldt ook voor die verwachting zelf. Thuiswerken wordt niet het blijvertje dat door sommigen gevreesd en door andere gehoopt werd. Het verdwijnt niet maar het wordt ook niet het nieuwe werken. Het resultaat wordt waarschijnlijk een beetje verandering in plaats van een omwenteling. In galop keren werknemers na maanden thuiswerken weer terug naar bedrijven.

Het advies om altijd thuis te werken tenzij het niet anders kan, wordt steeds minder opgevolgd. Dat meldt de NOS op gezag van instanties als het RIVM en de ANWB. Bij de laatste zien ze de files toenemen. Uit mobiliteitscijfers blijkt dat het verkeer nog maar een kwart minder is dan in de pre-coronatijd.

“Dat het ’s ochtends weer drukker wordt, geeft mij voldoende het idee dat er werkverkeer tussen zit”, zegt ANWB-verkeerspecialist Arnoud Broekhuis. “We stappen ’s ochtends om zeven uur niet in de auto om een ritje naar de Efteling te maken.” Dat er geleidelijk aan meer mensen op weg zijn naar hun werk blijkt ook uit data van onderzoeksbureau DAT.mobility. Vergeleken met ijkpunt 9 maart 2020 gingen eind mei nog wel een kwart minder mensen fysiek naar hun werklocatie. De drie dipjes in de data zijn de voorjaarsvakantie in februari, de meivakantie en de kerstvakantie.