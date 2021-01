Tien covid-besmettingen na online kerkdienst, twee mensen overleden

Minstens tien leden van de Protestantse Gemeente in Biddinghuizen zijn besmet geraakt met het coronavirus terwijl ze in het kerkgebouw opnames maakten voor een online kerkdienst. Twee van hen zijn inmiddels overleden. Dat meldt Omroep Flevoland.

De besmetting vond plaats in december. Na de opnames werd duidelijk dat een van de aanwezigen besmet was met het virus. Kort erna werden tien anderen ziek, waaronder ook de voorzitter van de kerkenraad. Extra pijnlijk is dat de kerk juist had besloten om gehoor te geven aan de coronamaatregelen en daarom gedurende de lockdown alleen online kerkdiensten te houden.

Volgens Omroep Flevoland gaan de online diensten wel door, maar zal het aantal aanwezigen bij de opnamen nog verder worden teruggeschroefd.

Beeld: Google Streetview