Tien maanden cel voor Belgische seksistische haatzaaier

De rechtbank van Gent heeft de Belgische plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (60) veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijk wegens seksisme, aanzetten tot haat en discriminatie. Tijdens een lezing voor studenten van de UGent deed hij eind 2019 de ene na de andere hatelijke uitspraak over vrouwen. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van mannelijke bescherming en geld, maar ze willen niet meer hun benen opendoen. Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.”

Volgens Hoeyberghs, die twee vechtscheidingen achter de rug heeft, worden vrouwen louter geleid door emoties en zijn zij ongeschikt als wetenschappers. Hij meent dat kinderen van alleenstaande vrouwen voor problemen zorgen. “Daarmee zitten de gevangenissen, de psychiatrische instellingen en de afkickcentra vol.”

Ook sprak de plastisch chirurg over ‘jeanetten’ (een denigrerende, Vlaamse term voor homo’s). De klimaatcrisis koppelde hij aan de huidskleur van de mensen die wonen in landen die het zwaarst te lijden hebben onder de zeespiegelstijging. “Als die lummels te mottig zijn om hun hut 100 meter hoger op de berg te verzetten: dat ze verzuipen.”

Volgens het openbaar ministerie “spoorde Hoeyberghs zijn jonge mannelijke publiek aan tot vrouwonvriendelijk gedrag met haatdragende en vernederende uitspraken tegenover vrouwen”. Ook neemt het OM Hoeyberghs kwalijk dat hij op geen enkele manier berouw toont. De rechtbankvoorzitter was het daarmee eens, meldt Het Laatste Nieuws.

Het is als arts uw taak om mensen te helpen, niet om geweld tegenover vrouwen in de hand te werken. Bovendien is er een absoluut gebrek aan schuldinzicht, wat duidelijk bleek uit de herhaling van haatdragende uitspraken tegenover de pers. Volgens de beklaagde zijn vrouwen hysterische, zwakke, domme en vuile wezens die bescherming zoeken bij mannen. Ze zijn er om mannen seksueel te bevredigen en huishoudelijke taken te doen. Dit crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving.