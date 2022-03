Tienduizenden inwoners Sydney op de vlucht voor watersnood

In het oosten van Australië moeten inwoners hals over kop hun huizen verlaten omdat hevige regenbuien zorgen voor overstromingen. Er zijn inmiddels twintig mensen om het leven gekomen door de natuurramp die al een week aan de gang is. 60.000 inwoners hebben te horen gekregen dat ze moeten evacueren naar veiliger gebieden omdat zware stormen en overstromingen hun woongebied teisteren. De politie moest mensen redden uit auto’s die half onder water raakten. Veel auto’s worden meegesleurd door het water. Het meteorologisch instituut waarschuwt dat de komende 48 uur heftig zullen worden.

De beschermende voorzieningen van de stad blijken achterhaald en niet voldoende om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering die nu optreden.

