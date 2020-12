Tienduizenden koala’s slachtoffer geworden van Australische bosbranden

Ruim 60.000 koala’s zijn slachtoffer geworden van de bosbranden die in 2019 en 2020 Australië teisterden. Dat blijkt uit een rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF). De toch al met uitsterven bedreigde dieren werden gedood, moesten vluchten of raakten gewond in de vlammen.

In 2016 leefden er naar schatting nog maar z’n 329.000 koala’s in Australië. Hun aantal liep al sterk terug als gevolg van de vernietiging van hun leefgebied voor land- en stedenbouw, boskap en mijnbouw. Tijdens de bosbranden kwamen veel van de dieren om in de vlammen, anderen ademden rook in of verloren hun toegang tot voedsel. Om het tij te keren wil het WWF nu door middel van drones eucalyptuszaadjes strooien. De koala gebruikt de eucalyptusbomen om in te schuilen, ook zijn de bladeren ervan vrijwel het enige voedsel dat de koala eet.

Bij de branden die tussen juni 2019 en 2020 woedden ging ongeveer 24 miljoen hectare bos in vlammen op, ongeveer zes keer de oppervlakte van Nederland. Afgelopen zomer schatten wetenschappers het totaal aantal omgekomen dieren, waaronder extreem veel reptielen, op zo’n drie miljard. Australische wetenschappers waarschuwen al sinds de jaren 80 voor een verhoogd risico op hevige bosbranden als gevolg van de uitstoot van broeikassen.

Bronnen: De Volkskrant, NOS / cc-foto: Kim Davies