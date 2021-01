Tienduizenden Russen met gevaar voor eigen leven de straat op voor Navalny

In tientallen Russische steden zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny. De politie trad met grof geweld op tegen de demonstranten. Waarnemers denken dat zeker 1600 deelnemers aan de protestacties zijn opgepakt.

Een van de gearresteerden is Navalny’s vrouw Julia. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram. Joelia Navalny demonstreerde in Moskou tegen de arrestatie van haar man. Ze liep daarbij mee in de grootste demonstratie van het land. Ongeveer 40.000 mensen kwamen daar op het Poejskinplein bijeen. Ook vertrouweling van Navalny Lyubov Sobol werd opgepakt. Zij werd middenin een interview met meerdere journalisten weggetrokken door agenten. Julia Navalny zou inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Navalny werd een week geleden opgepakt nadat hij uit Duitsland terugkeerde naar Rusland. In Duitsland herstelde hij van een vergiftiging. De Russische geheime dienst FSB wordt ervan verdacht achter die aanslag te zitten. Er hangt Navalny in Rusland een celstraf van zeker 3,5 jaar boven het hoofd, formeel wegens verduistering. Hij zit momenteel al een straf van dertig dagen uit omdat hij de voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Volgens internationale waarnemers was er sprake van een showproces. Vorige week publiceerde het team van Navalny een video waarin president Poetin van grootschalige corruptie wordt beschuldigd. Die video werd tientallen mijoenen keren bekeken en heeft vermoedelijk bijgedragen aan de enorme protestgolf zaterdag.

Video of the day. pic.twitter.com/C8qIqz0kDo — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 23, 2021

De onafhankelijke nieuwswebsite The Moscow Times schat dat in zeker 65 steden werd geprotesteerd en dat in elk van die steden minimaal duizend demonstranten aanwezig waren. In grote steden als Moskou en Sint-Petersburg waren dat er vele malen meer. De Russische staatsmedia probeert ondertussen de protesten zo goed en kwaad als het kan weg te moffelen. Zo wordt er gesproken van zo’n 4.000 demonstranten en wordt vooral melding gemaakt van het gewond raken van veertig agenten.

