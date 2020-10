Tienduizenden vluchtelingen minder in Duitsland door coronacrisis

Halverwege 2020 woonden er in Duitsland 62.000 minder vluchtelingen dan eind 2019. Het is voor het eerst in negen jaar tijd dat het aantal vluchtelingen bij de oosterburen afneemt. De cijfers kwamen naar boven omdat de linkse partij Die Linke wilde weten hoeveel migranten in aanmerking komen voor huisvesting en beschermde status. Volgens de officiële cijfers waren er eind juni 1,31 miljoen personen met een vluchtelingenstatus in het land. Dat is 50.000 minder dan zes maanden eerder. Daarnaast zijn er 450.000 asielzoekers in afwachting van een beslissing, inclusief mensen van wie het verblijf in Duitsland om andere reden getolereerd wordt. Dat zijn er 15.000 minder dan in 2019.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken valt de terugval voornamelijk toe te schrijven aan het intrekken of verlopen van de vluchtelingenstatus, dan wel dat personen daar uit eigen beweging van afzien. Daarnaast slagen door de coronacrisis en de bijbehorende reisbeperkingen andere asielzoekers er niet meer in Duitsland te bereiken.

Ulla Jelpke, de woordvoerder binnenlandse zaken van Die Linke, riep de regering op meer vluchtelingen op te nemen uit de grensgebieden van Europa, zoals Griekenland en Italië. “We hebben de ruimte, de cijfers bewijzen het. Tegelijkertijd zitten er tienduizenden mensen onder erbarmelijke omstandigheden vast in Europese landen van aankomst.”

De situatie is met name nijpend op het Griekse eiland Lesbos waar bijna 13.000 vluchtelingen dakloos werden nadat in september een grote brand het tentenkamp Moria verwoestte. Duitsland heeft al toegezegd 1553 asielzoekers uit deze groep over te brengen en daarnaast 150 alleenstaande kinderen.

Nederland

Het kabinet heeft in september na lang overleg besloten 100 getroffenen van het eiland, waaronder 50 alleenstaande kinderen, over te brengen naar Nederland. Voorwaarde is dat honderd andere vluchtelingen niet opgenomen worden zodat het voor het Nederlandse vluchtelingenbeleid in feite niets uitmaakt, ook al wordt het als een enorm gebaar gebracht. Het aantal van 500 oorlogsvluchtelingen die Nederland op verzoek van de Verenigde Naties opneemt uit gebieden als Syrië en Soedan wordt verminderd tot 400.

De actiegroep We Gaan Ze Halen is dit weekend met een vliegtuig naar Lesbos vertrokken om daar vluchtelingenkinderen op te halen en naar Nederland te brengen. Dat vliegtuig werd maandag door de Griekse autoriteiten gedwongen in Athene te landen en mag niet doorvliegen naar het eiland. Negen activisten aan boord van het vliegtuig reizen nu verder per boot naar Lesbos, meldt het AD:

,,We gaan daar alsnog naartoe, ondanks dat ons vliegtuig is afgenomen”, zegt een woordvoerder. Op Lesbos wil de organisatie met vluchtelingen spreken, grotendeels om aan Nederland te laten zien hoe slecht de omstandigheden zijn in het nieuwe vluchtelingenkamp. De actie is van symbolische aard, want zonder vliegtuig kunnen zij geen vluchtelingen meenemen naar Nederland. ,,We willen als punt maken dat een luchtbrug echt nodig is, of het nu met ons vliegtuig is of een ander. We willen laten zien wat daar plaatsvindt en dat Nederland hier verantwoordelijkheid voor moet nemen.”

Flip van Dyke, expert op het gebied van migratiecijfers, meldde eind augustus dat ook in Nederland migratiestromen dit jaar fors afnemen. In combinatie met de sterfte als gevolg van de coronacrisis leidt dat tot een sterke daling in de bevolkingsgroei.

Update migratiecijfers 12 mnd t/m juli 2020 vergeleken met de12 mnd daarvoor. De netto immigratie (1ste generatie) is inmiddels met bijna 20.000 gedaald naar 85.000. De totale bevolkingsgroei is gedaald met 24.900 naar 93.100. pic.twitter.com/B4Sw8M99ig — flip van dyke (@flipvandyke) August 31, 2020

cc-foto: Rasande Tyskar