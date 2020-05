Tientallen arrestaties bij protest tegen lockdown, 5G en samenscholingsverbod

Bij Den Haag CS is de ME in actie gekomen tegen tientallen deelnemers aan een protest tegen de coronamaatregelen en aanverwante zaken zoals de aanleg van mobiele communicatienetwerk 5G en het kabinetsbeleid in het algemeen. Omroep West meldt:

De gemeente Den Haag had de organisatoren van betogingen tegen de coronamaatregelen gewaarschuwd om de regels rond protesten niet te omzeilen. Bij een demonstratie mochten hooguit dertig mensen aanwezig zijn en die moeten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden.

In verband met het ordelijk en veilig laten verlopen van de demonstratie op de Koekamp, heeft de burgemeester van Den Haag opdracht gegeven de omstanders die de aanwijzingen van de politie niet opvolgen, te laten verwijderen. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) May 30, 2020

De deelnemers dachten de beperkingen te omzeilen door te doen alsof ze van allemaal verschillende demonstraties waren, van ieder minder dan 30 mensen. Die tactiek bleek niet te werken. Aan de demonstratie werd onder meer deelgenomen door PVV-aanhangers en de Gele Hesjes, of wat daar van over is.