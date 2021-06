Tientallen besmettingen onder bezoekers Songfestival: minder dan elders

Tijdens de liveshows van het Eurovisie Songfestival zijn mogelijk 48 bezoekers besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft het Fieldlab Evenementen donderdag bekendgemaakt. Het betreft alleen infecties bij bezoekers. De besmettingen onder crews, vrijwilligers, pers en delegatieleden worden later bekendgemaakt, meldt Rijnmond.

48 besmettingen op 29.875 komt neer op een gemiddelde van 1,6 per 1000 mensen. In de periode dat het Eurovisie Songfestival werd gehouden was het landelijk gemiddelde 4,9 besmette personen op de 100. “Dat is meer dan drie keer zoveel als het aantal besmettingen onder bezoekers van het Eurovisie Songefestival, constateert het Fieldlab Evenementen.