Tientallen vliegtuigpassagiers betrapt met vervalste testbewijzen

België gaat strenger optreden tegen reizigers die vervalste coviddocumenten maken of gebruiken. De maximumstraf op dergelijke gezondheidsfraude wordt verhoogd naar 5 jaar cel en 2000 euro boete. VRT Nieuws meldt:

Afgelopen week werden op de luchthaven van Zaventem 58 mensen betrapt die met een vals attest van een negatieve coronatest naar het buitenland wilden reizen. Het ging vooral om mensen die in België wonen en met een vervalst negatief attest naar het buitenland wilden reizen. Op zich zijn dat er niet zo veel, als je weet dat die week meer dan 29.000 mensen op de luchthaven vertrokken zijn. “Maar het is ook niet weinig en het zijn er zeker 58 te veel”, zegt Ine Van Wymersch, procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.

Justitie besluit tot de maatregel omdat het aantal reizen in rap tempo weer toeneemt. Wie betrapt wordt riskeert niet alleen een forse straf maar zal ook niet verder kunnen reizen omdat de documenten in beslag worden genomen. OM verdere overbelasting van de nu al onder werkdruk zuchtende rechtbanken te voorkomen, is er ook een schikkingsmogelijkheid van 750 euro.

Begin februari waarschuwde Europol al voor een groei in vervalste testbewijzen die reizen mogelijk moeten maken nadat onder meer Britse criminelen dergelijke documenten voor meer dan 100 euro bleken te verhandelen. Ook Duitsland constateert een verontrustende toename van vervalsingen.

In India begint het gebruik van valse testbewijzen zo uit de hand te lopen dat luchtvaartmaatschappijen hogere eisen gaan stellen aan de fraudebestendigheid van de documenten. Een deel van de passagiers die reisden met namaak bewijzen bleek later besmet te zijn.