Tientallen volledig gevaccineerde zorgmedewerkers besmet met Delta

Dat de Delta-variant besmettelijker is dan de andere coronavarianten, was al langere tijd duidelijk. Ook was al bekend dat mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19, het virus nog steeds kunnen oplopen en doorgeven, al worden ze er zelf minder snel ziek door. De kans dat dit gebeurde leek echter klein. Delta lijkt nu roet in het eten te gooien: Nederlandse ziekenhuizen zien ‘een forse toename van het aantal volledig gevaccineerde medewerkers dat alsnog positief blijkt’, zo meldt de Volkskrant. Wetenschappers slaan alarm.

In Amsterdamse ziekenhuizen gaat het om tientallen medewerkers, schrijft de krant. In het Leidse UMC is van alle positief geteste medewerkers 85 procent volledig gevaccineerd, in het Nijmeegse Radboud zijn tot dusverre 34 gevallen bekend van gevaccineerde en toch besmette medewerkers. Een van hen, arts-microbioloog Heiman Wertheim zegt dat vooral het ‘megahoge’ aantal virusdeeltjes bij deze besmettingen opvalt:

We dachten echt: wat is dit nou? Als je dit doortrekt naar de rest van de maatschappij, heb je best een groot probleem. Ik denk dat we hier een stille motor van de uitbraak te pakken hebben.

Dat hoge aantal virusdeeltjes, tot wel duizend keer zo veel als bij de originele variant waarop de vaccins zijn gebaseerd, is vermoedelijk ook de reden dat de variant zich weinig aantrekt van de vaccinatie: ‘Het virus breekt vanwege zijn grote aantallen als het ware door de verdediging heen,’ zegt Wertheim die ook opmerkt dat hij alleen weet dat hij positief is, omdat zichzelf toevallig had getest. Klachten had hij niet en dus zou hij zonder die toevallige test ook gewoon hebben doorgelopen met het virus onder de leden en dus mogelijk andere mensen hebben aangestoken. Een ‘aanzienlijke groep gevaccineerden’ doet dat dan ook, verwacht hij.

Wetenschappers als Wertheim, maar ook bijvoorbeeld viroloog Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC zien dan ook liever dat gevaccineerden zich voorlopig ook nog aan de bekende coronamaatregelen houden: afstand houden en testen, ook bij lichte klachten.

Andere landen waren eerder al tot de conclusie gekomen dat Delta door de vaccinatiemuur heen weet te breken. In Israël (hoofdzakelijk Pfizer-vaccinaties) constateerde vorige maand al een flinke terugval in het effectiviteitspercentage te zien, afgelopen week maakte het land bekend al meer dan duizend gevallen te hebben van besmetting na een volledig vaccinatie. In India, waar Delta het eerst werd opgemerkt, was ook al bekend dat de mutatie AstraZeneca in sommige gevallen omzeilt. Ook in Groot-Brittannië wordt hoofdzakelijk met AstraZeneca gevaccineerd. Daar is inmiddels net als in Nederland een explosie van het aantal nieuwe besmettingen te zien. Dat weerhield premier Boris Johnson er echter niet van de coronamaatregelen grotendeels op te heffen en afgelopen maandag uit te roepen tot Freedom Day.