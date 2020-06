TikTok tieners tackelen Trump

De in zoveel opzichten omstreden hervatting van de verkiezingscampagne van Donald Trump is op een mislukking uitgelopen. Terwijl het campagneteam in de dagen voor het event claimde dat er sprake was van een overweldigende belangstelling en een opkomst verwachtte van wel ‘een miljoen’ mensen kwamen er in werkelijkheid zo weinig aanhangers opdraven dat het programma moest worden ingekort en een buitenpodium in allerijl werd afgebroken. Volgens de New York Times is het campagneteam voor de gek gehouden door een leger tieners die via TikTok een uitgekiende protestactie voerden.

TikTok gebruikers en fans van Koreaanse popmuziekgroepen claimden dat ze om de Trump-campagne voor gek te zetten honderdduizenden kaartjes hadden gereserveerd. Nadat TeamTrump op 11 juni via Twitter aanhangers had gevraagd zich te registreren voor gratis tickets, begonnen K-pop fan-accounts die informatie te delen met volgers, hen aanmoedigend zich te registreren en dan niet op te komen dagen.

De oproep werden in korte tijd miljoenen keren bekeken en er ontstond een golf aan berichten van gebruikers die vertelden dat ze tickets hadden gereserveerd. Om te voorkomen dat het campagneteam van Trump onraad zou ruiken, werden de posting veelal kort daarop verwijderd.

Zeker eenderde van de 19.000 plaatsen in de sporthal bleef leeg. Toespraken die door Trump en vicepresidente Pence buiten gehouden zouden worden werden afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Toen bleek dat er veel te weinig aanhangers kwamen opdagen bij de toespraak van Trump, claimde zijn campagne team in aller haast dat dat werd veroorzaakt door demonstranten die de toegang tot het complex blokkeerden. Die leugen werd snel ingehaald door onder meer de populaire parlementariër Alexandra Ocasio Cortez die uitlegde dat TikTok-gebruikers hadden toegeslagen door de organisatoren van de massa-bijeenkomst een poets te bakken.

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 21, 2020

Trotse maar ook verbaasde ouders maakten op Twitter melding dat hun kinderen de president met succes voor de gek hadden gehouden.

So my teen daughter, who has Snapchat and TikTok accounts, walked in and said to me "So did it work? Did the teens get all the tickets to the Trump rally?" She's known about this ALL WEEK and I just learned this an hour ago… https://t.co/lcsB50zzoR — Roberto Quinlan (@r_quinla) June 21, 2020

Tevreden gebruikers toonden beelden van de enorme hoeveelheid lege stoelen in de arena waar Trump sprak.

kpop stans really ruined trumps rally… i LOVE this song pic.twitter.com/sZXYUO5EtM — lily⁷ (@lilynotlilly) June 21, 2020

De miljoenen fans van Koreaanse popmuziek voegen zich volgens de New York Times online steeds vaker bij de Black Lives Matter protesten en drukken met hun overweldigende aantallen de gebruikelijke Russische bots en andere Trump-fans uit de trending topics.

De mislukte massa-bijeenkomst kon om verschillende redenen op veel weerstand rekenen. Het evenement werd gehouden in Tulsa, een stad in de staat Oklahoma die berucht is vanwege de massamoord door witte racisten op zwarte bewoners. 99 jaar geleden trokken racistische bendes de economisch florerende zwarte woonwijk binnen, brandden de huizen en bedrijven plat en vermoordden honderden mensen. De bijeenkomst van Trump was aanvankelijk gepland voor vrijdag, oftewel Juneteenth, de herdenking van de afschaffing van de slavernij die in Tulsa extra betekenis heeft. De keuze van Trump werd gezien als een provocatie richting de zwarte gemeenschap en een duidelijk signaal van steun naar het notoir racistische deel van zijn aanhang. Na een hausse aan protesten werd besloten de bijeenkomst een dag te verplaatsen.

Trump verwees in zijn speech niet naar de historische misdaad, noch naar de dood van George Floyd of de Black Lives Matter beweging die protesteert tegen racistisch politiegeweld.

Daarnaast waren er veel bezwaren tegen de bijeenkomst omdat Trump de corona-pandemie negeerde. Zo waren mondmaskers niet verplicht en golden er ook geen regels voor afstand houden. In Tulsa is juist dezer dagen sprake van een uitbraak. Ook zes campagnemedewerkers van Trump die betrokken waren bij de organisatie blijken inmiddels besmet met het virus. De Verenigde Staten is zwaar getroffen door de lakse bestrijding van het virus. Meer dan 120.000 burgers zijn daardoor al overleden.

Niet alle aanhangers zijn onder de indruk van het virusgevaar. “Als het Gods wil is dat ik het virus krijg dan is dat de wil van de Almachtige. Ik ga niet in angst leven,” aldus een godvrezende aanhanger.

Trump verklaarde tijdens de bijeenkomst dat hij een stop op het testen van corona-besmetting heeft gelast om zo te voorkomen dat het aantal besmettingen in de statistieken blijft stijgen. Ja, dat heeft hij echt zo gezegd. Ook sprak hij weer over het virus in racistische bewoordingen onder meer door de Covid-19 ‘Kung Flu’ te noemen.

Hij ging ook uitgebreid in op een video van een paar dagen terug waarop te zien is hoe hij voorzichtig schuifelt. Die beelden maakten geruchten los dat er iets aan de hand is met zijn gezondheid. Volgens Trump moest hij voorzichtig lopen omdat hij schoenen met leren zolen droeg en de vloer glad was.

Trump komt in de peilingen steeds meer achter te liggen op zijn Democratische rivaal Joe Biden.