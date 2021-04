Tjeenk Willink gaat eerst met Sylvana Simons praten

De eerste die Herman Tjeenk Willink donderdagochtend uitnodigt voor een gesprek over de formatie, is Sylvana Simons van BIJ1. De informateur spreekt eerst met de kleine partijen, omdat die volgens hem een “frisse blik” hebben. Dat zei hij woensdagavond tijdens een persconferentie.

Tjeenk Willink hield een pleidooi voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Alleen op die manier kan er een andere bestuursstijl komen. “Dit kan niet met een dichtgetimmerd regeerakkoord, dat blokkeert. Het hindert de tegenmacht en zet de oppositie buiten spel.”

De informateur wil “meer macht en tegenmacht”. Door tijdens de formatie gedetailleerde afspraken te maken over alle denkbare twistpunten, is het dualisme in Den Haag verworden tot iets uit een ver verleden – toen er volgens de overlevering ook nog integere VVD’ers rondliepen.