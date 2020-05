Toch geen compensatie voor duizenden slachtoffers Belastingdienst

Een groot deel van de ouders die door de Belastingdienst zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire, krijgen toch geen compensatie. Dat meldt de NOS. Zo’n achtduizend mensen krijgen deze week bericht dat ze ‘niet tot de groep behoren waarbij de fiscus dusdanig grote fouten heeft gemaakt dat ze in aanmerking komen voor compensatie en een schadevergoeding’.

Het gaat om veel gedupeerden die niet tot de zogenoemde CAF-11 behoren (Combiteam Aanpak Facilitators en 11 voor het zaaknummer). Dit zijn de ouders bij wie in 2014 de kinderopvangtoeslag ten onrechte is stopgezet. Die zaak kreeg een flinke staart en uiteindelijk bleek dat nog eens honderden mensen slachtoffer zijn geworden van een gebrekkige fraude-aanpak waar etnische profilering aan ten grondslag ligt. De mensen moesten bedragen tot wel tienduizenden euro’s terugbetalen, velen van hen kwamen in grote problemen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen maakte de beslissing een fors deel van de door de Belastingdienst gedupeerde mensen niet te compenseren, bekend via een video op sociale media. Daarin zegt ze dat ouders die het niet eens zijn met de beslissing, bezwaar kunnen maken. Een onafhankelijke bezwaarcommissie beslist vervolgens of de gedupeerde alsnog in aanmerking komt voor compensatie. Het grote verschil hierbij is dat CAF-gedupeerden bovenop de compensatie, een schadevergoeding ontvangen van 25 procent van het teruggevorderde bedrag. Dat geldt niet voor de achtduizend mensen die nu opnieuw bezwaar moeten maken.

Deze video is speciaal bedoeld voor ouders die te maken hebben gehad met een intensief fraudeonderzoek (CAF) door #Toeslagen van de Belastingdienst. Zij krijgen deze week een brief. Ik wil die brief graag toelichten. pic.twitter.com/dgZlw250Tr — Alexandra v Huffelen (@AvHuffelen) May 26, 2020

Geen straf voor medewerkers

Dinsdagavond werd ook bekend dat aan drie ambtenaren die een grote rol hebben gespeeld in de toeslagenaffaire, is beloofd dat zij hiervoor niet gestraft zullen worden. Daar staat tegenover dat de drie hun volledige medewerking verleenden aan een onderzoek naar de affaire door de Auditdienst Rijk (ADR). De belofte werd gedaan door de toenmalige directeur-generaal Belastingdienst Jaap Uijlenbroek. Die wilde ook vastleggen dat individuele medewerkers van de Belastingdienst überhaupt niet gestraft konden worden, maar dat plan werd afgeserveerd door de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën.

De toezeggingen door Jaap Uijlenbroek werden dinsdag door staatssecretarissen van Financiën Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen per brief medegedeeld aan de Tweede Kamer. Woensdag debatteert de Kamer over de toeslagenaffaire.

