Toch meer AstraZeneca-vaccins, Europese Commissie eist inzage contracten

AstraZeneca gaat waarschijnlijk toch meer vaccins leveren aan de Europese Unie. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Zweeds-Britse vaccinfabrikant ligt onder vuur sinds het plots bekendmaakte dat de EU zo’n 60 procent minder vaccins zou ontvangen. Dat aantal lijkt nu dan toch fors omhoog te gaan.

De Europese Commissie twijfelt openlijk aan de lezing van AstraZeneca dat de verminderde levering te maken heeft met een productievertraging in de fabrieken in Nederland en België. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd de beschikbare vaccins aan de hoogste bieder te hebben verkocht. AstraZeneca ontkent en zegt daarbij dat de leverafspraken met de EU op basis van “best practice” zijn en dat er nooit sprake is geweest van een bindende overeenkomst.

Dat laatste is niet waar, zegt hoofd van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar zijn er wel degelijk bindende afspraken gemaakt. Von Der Leyen eist dat AstraZeneca dat de contracten openbaar gemaakt worden zodat zichtbaar wordt aan wie het bedrijf levert en hoeveel.

Het bedrijf lijkt gehoor te geven aan die oproep. Topman Pascal Soriot heeft laten weten dat het contract mogelijk vrijdagmiddag al wordt vrijgegeven. Dat valt samen met de goedkeuring van medicijnwaakhond EMA van het AstraZeneca-vaccin voor de Europese markt, die ook vrijdagmiddag wordt verwacht. Naar verwachting wordt het vaccin alleen goedgekeurd voor mensen onder de 65 jaar, omdat het bij ouderen niet effectief lijkt te zijn.

Bronnen: BBC, Tubantia