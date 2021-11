Toename geweld tegen zorgmedewerkers door kort ‘coronalontje’

Ziekenhuizen hebben steeds vaker last van agressieve patiënten en hun familieleden. Dat leidt ertoe dat bedreigde medewerkers zich ziek melden, en dat in een tijd dat de zorg toch al extreem overbelast is. Volgens de voorzitter Stella Salden van de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 komt de agressie voort uit een kort ‘coronalontje’.

In het NOS Radio 1 Journaal zei Salden dinsdag dat het geweld is toegenomen sinds er weer nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn: ‘Het gaat om intimidatie, schelden en het zich niet houden aan de coronamaatregelen.’ Ook ‘de lastige boodschap’ dat zorg noodgedwongen moet worden afgeschaald, leidt tot agressie tegen zorgmedewerkers.