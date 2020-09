Trump-campagne draait nummer tegen rijke dienstplichtontduikers

Bij een campagnebijeenkomst van Donald Trump in Freeland, Michigan werd donderdag het nummer ‘Fortunate son’ van Creedence Clearwater Revival gespeeld toen de president uit zijn vliegtuig stapte. Een opmerkelijke keuze. Zanger John Fogerty schreef het protestnummer in 1969 om te ageren tegen rijke kinderen die hun dienstplicht ontlopen.

Ook de rijkeluiszoon Trump heeft nooit in het leger gediend. Nadat hij viermaal uitstel voor de dienstplicht had gekregen vanwege zijn studie werd Trump in 1968 goedgekeurd. Kort daarna bleek er toch ‘opeens’ sprake van een medisch probleem, waardoor hij niet naar Vietnam hoefde.

“Fortunate Son” plays as Trump de-planes, an entry for the “nobody listened to the lyrics” hall of fame. pic.twitter.com/fJBPI7CxGQ — Dave Weigel (@daveweigel) September 10, 2020

Volgens de president had hij een probleem met zijn voet. Bewijs daarvoor heeft Trump echter nooit overlegd, en hij lijkt zich ook niet meer te kunnen herinneren welke voet hem parten speelde. Trumps voormalige advocaat Michael Cohen heeft vorig jaar tijdens een hoorzitting verklaard dat Trump zijn blessure heeft verzonnen om te voorkomen dat hij zou worden uitgezonden.

Suckers en losers

De Amerikaanse president ligt sinds vorige week onder vuur omdat hij zich herhaaldelijk laatdunkend heeft uitgelaten over militairen. Zo noemde hij Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog, ‘suckers’ en ‘losers’, verklaren aanwezigen tegenover The Atlantic en de uiterst rechtse nieuwszender Fox News.

De in 2018 overleden Republikein John McCain, die wel naar Vietnam ging en vijfenhalf jaar krijgsgevangene was, was in de ogen van Trump geen oorlogsheld, maar een ‘fucking loser’. “Ik geef de voorkeur aan mensen die niet gevangen werden”, verklaarde Trump in 2015.