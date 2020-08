Toerist die kunstwerk vernielde voor selfie opgespoord via corona-gegevens

Geen video? Klik hier.

Een toerist die dit weekend in een Italiaans museum een beeldhouwwerk van Antonio Canova beschadigde is opgespoord, dankzij persoonsgegevens die bezoekers moeten achterlaten in verband met het coronavirus. De 50-jarige Oostenrijker was op het beeld van Paolina Borghese gaan liggen voor een selfie. Daarbij brak hij twee tenen af van het kwetsbare kunstwerk. Op camerabeelden is te zien dat hij zich uit de voeten maakt nadat hij merkt wat hij heeft aangericht.

De Italiaanse politie achterhaalde via het verplichte reserveringssysteem eerst de naam van de vrouw die bij de man was. Het bleek zijn echtgenote te zijn. De toerist heeft de vernieling inmiddels bekend en aangeboden de schade te vergoeden. Het openbaar ministerie bekijkt of overgegaan wordt tot vervolging.

Het bewuste beeld is een eerste gipsen versie van de beroemde Venus Victrix die in Galleria Borghese te Rome wordt tentoongesteld.