Toerist opgepakt op Malediven omdat ze bikini droeg

De parlementsvoorzitter van de Malediven, Mohamed Nasheed, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan een Britse toerist die werd gearresteerd omdat ze ‘ongepast’ gekleed was. Volgens de agenten was de vrouw, die in bikini op de openbare weg liep, ook dronken en onhandelbaar. Uit video’s blijkt dat de vrouw tijdens de arrestatie riep: “Jullie randen me aan.”

Parlementsvoorzitter Nasheed, die tot 2012 president was en zijn functie na een coup van islamitische hardliners en de politie moest neerleggen, staat niet alleen in zijn kritiek op het politieoptreden. Ook de commissaris van politie Mohamed Hameed erkent dat het er alle schijn van heeft dat de agenten de zaak verkeerd hebben afgehandeld.

Incident in Maafushi in which our officers restrained a female tourist seems to be badly handled. I apologise to the tourist & the public for this. The challenge I have taken up is to professionalise the police service & we are working on that. This matter is being investigated.

— Mohamed Hameed (@M_Hameedh) February 6, 2020