Toeslag voor Facebook-moderatoren wegens mentale schade

Facebook moet 52 miljoen dollar (ongeveer 48 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan moderatoren die getraumatiseerd zijn door hun werkzaamheden voor het sociale medium. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die was aangespannen omdat Facebook zou hebben nagelaten zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van zijn werknemers.

De moderatoren, gewoonlijk niet rechtstreeks in dienst bij Facebook zelf, maar bij een extern bedrijf, hebben de ondankbare taak alles wat op Facebook gepost wordt te screenen op toelaatbaarheid. Dat is in het geval van Facebook bijvoorbeeld naaktfoto’s of dreigende taal, maar in grote mate ook ‘elke andere horrordaad die een verdorven geest kan bedenken’, aldus advocaat Steve Williams die de aanklagers bijstond. Daarbij doelt hij op bijvoorbeeld kindermisbruik, onthoofdingen, terrorisme, zelfdodingen en dierenmishandeling. Welke enorme schadelijke gevolgen de voortdurende blootstelling aan deze “horrordaden” hebben, werd in 2018 scherp uiteengezet in de documentaire The Cleaners.

In de nu aangespannen rechtszaak is Facebook akkoord gegaan met een schikking. Die houdt in dat alle moderatoren minimaal recht hebben op een schadevergoeding van 1.000 dollar. Dat bedrag kan oplopen tot 50.000 dollar wanneer er sprake is van vastgestelde psychische aandoeningen als gevolg van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld PTSS. Hierbij gaat het overigens alleen om moderatoren werkzaam in de Verenigde Staten, ruim 11.000 personen die in de staten Californië, Arizona, Texas en Florida voor Facebook werkten.

In de Verenigde Staten moet Facebook nu behalve een schadevergoeding betalen, ook zorgdragen voor een veiliger werkomgeving. Die houdt in dat het bedrijf zorg moet dragen voor psychologische bijstand voor moderatoren en dat de moderatiesystemen verbeterd moeten worden, zodat de medewerkers beter beschermd zijn. Wereldwijd heeft het bedrijf nog duizenden moderatoren in dienst die zonder compensatie of begeleiding dagelijks dezelfde gruweldaden aanschouwen.

Bekijk hier de 2Doc The Cleaners. Wegens de choquerende inhoud alleen te zien tussen 20.00 uur en 6.00 uur.

Bron: The Guardian / cc-foto: William Murphy