Toezichthouder gaat onderzoek doen naar docu over Kaag

Het Commissariaat voor de Media gaat waarschijnlijk onderzoek doen naar de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag die begin dit jaar werd uitgezonden. Uit openbaar gemaakte stukken blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en het campagneteam van D66 invloed hebben uitgeoefend op de inhoud van de film.

De VPRO schrapte bijvoorbeeld een uitspraak van Kaag waarin zij een Kamerlid “dat mens” noemt, en ook de opmerking “Jetten noemde mijn naam niet” verdween uit de uitzending. De medewerkers van Kaag maakten voorts bezwaar tegen beelden waarop te zien was dat de minister haar autogordel niet droeg.

Rechtse politici en media waren al voor de uitzending bijzonder kritisch op de documentaire. Volgens hen was er sprake van propaganda voor de D66-leider. Documentairemaker Shuchen Tan stelde echter met name door persoonlijke interesse te worden gedreven. “Ik ben geen politiek dier”, zei ze in een interview. “Ik ben ook geen D66’er, ik heb helemaal niets met die partij.”

Kaag zelf meent dat de documentaire “niet altijd een flatteus beeld” van haar schetste. Haar critici zagen in de film de bevestiging dat de D66-leider wereldvreemd is. Dat zou onder meer blijken uit de vraag die ze haar politiek assistent stelde over de Forum-stemmers: “Wie zijn die mensen?”