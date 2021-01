Toonaangevend feministisch platform blijkt in handen van twee witte heteromannen

Het activistische en toonaangevende Instagramaccount @feminist met bijna 7 miljoen volgers, blijkt gerund te worden door twee witte heteroseksuele mannen, die bovendien een dubbele agenda lijken te hebben. Dat schrijft Lonneke Bijman op de portal van BNNVARA. Daarbij stelt ze zich de vraag of en zo ja hoe schadelijk dit is.

Het account is in handen van de Amerikaanse zakenmannen Jacob Castaldi en Tanner Sweitzer. Het activistische account @blind.sided omschreef het duo en hun platform onlangs als: ‘Twee cisseksuele witte mannen stelen content gemaakt door vrouwen en profiteren daarvan. Dit is geen feminisme, maar patriarchisme.’ De twee beheren daarnaastF ook commerciële bedrijven, waarvan de producten via hun activistische pagina’s worden gepromoot.

Nu hoeft een feminist natuurlijk niet per definitie een vrouw te zijn, geeft Bijman toe. Ze wordt in die mening gesteund door Sahil Amar Aïssa, bekend als presentator van het activistische programma Make Holland Great Again. Maar, zo verduidelijkt hij ook:

Als mannen moeten we zelfs allemaal feminist zijn. Maar de context is wel van groot belang. Het is algemeen bekend dat vrouwen nog te weinig topfuncties bekleden. Wanneer je als man een platform start om feminisme te promoten, dan is het zacht gezegd hypocriet als je geen vrouwen van het intersectional spectrum betrekt bij het bestuur hiervan. Dat is preaching without practice. Daarbij spelen er mogelijk zaken binnen de feministische beweging die gezien vanuit vrouwelijk perspectief belangrijk zijn, maar die op zo’n account geen aandacht krijgen omdat de man dit niet ervaart. Doordat Castaldi en Sweitzer geen deel uitmaken van de minderheidsgroep zelf en alleen visies van anderen kopiëren, mist de pagina een eigen genderperspectief.

Castaldi en Sweitzer hebben na een storm van kritiek de hand in eigen boezem gestoken. Ze hebben laten weten vooraf niet te hebben verwacht zo veel succes te krijgen met hun account en geven toe dat naast activisme ook sprake is geweest van commerciële motieven. Het tweetal belooft beterschap en zegt ervoor te zorgen dat het platform voortaan door een intersectionele groep mensen zal worden gerund.

